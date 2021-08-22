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Avia.pro: военные России могли помочь ПВО Сирии уничтожить израильские стелс-ракеты над Ливаном

, 07:54 Источник: Avia.pro

Avia.pro: военные России могли помочь ПВО Сирии уничтожить израильские стелс-ракеты над Ливаном
Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные могли помочь ПВО Сирии уничтожить израильские стелс-ракеты над Ливаном. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что в ходе состоявшегося некоторое время назад налета ВВС еврейского государства выпустили по Сирии стелс-ракеты Delilah, однако данные снаряды были сбиты еще в небе над Ливаном.

Согласно версии, высказанной авторами сайта, помощь силам противовоздушной обороны арабской республики в отражении атаки могли оказать военные РФ. Как отмечается в процитированной публикации, сирийская сторона не в состоянии отслеживать ракету от места ее пуска до зоны поражения средств ПВО. На это способны системы С-400, развернутые на российских базах в Хмеймиме и Тартусе, указал ресурс.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» на вооружении Сирии уничтожили 22 израильские ракеты.

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