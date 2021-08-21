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Российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» на вооружении Сирии уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем по арабской республике

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Российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» на вооружении Сирии уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем по арабской республике
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Российские комплексы противовоздушной обороны, находящиеся на вооружении Сирии, уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем по арабской республике. Соответствующая информация появилась на страницах интернет-прессы.

Портал «Русская весна» пишет, что системы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» перехватили 22 снаряда, запущенные военными еврейского государства по сирийской территории. В процитированном материале указывается на то, что новые ракетные удары Израиля не привели к потерям в рядах армии Сирии и разрушениям объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что количество боевых вылетов ВКС России в арабской республике превысило 100 тысяч.

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