ВКС России совершили свыше 100 тысяч боевых вылетов в Сирии с момента начала антитеррористической операции в 2015-м

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14 августа 2021, 11:14 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации совершили более 100 тысяч боевых вылетов в Сирии с момента начала в арабской республике антитеррористической операции, стартовавшей в 2015 году. На это указывается в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что количество боевых вылетов ВКС РФ в Сирии превысило 100 тысяч. В процитированной публикации отмечается, что российские воздушные силы сыграли ключевую роль в освобождении арабской республики от боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Ранее сегодня тот же самый сайт написал, что отечественный комплекс РЭБ «Красуха» мог обезвредить израильскую бомбу на подлете к Сирии, уничтожив ее электронную начинку.

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