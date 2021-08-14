ВКС России совершили свыше 100 тысяч боевых вылетов в Сирии с момента начала антитеррористической операции в 2015-м

ВКС Российской Федерации совершили более 100 тысяч боевых вылетов в Сирии с момента начала в арабской республике антитеррористической операции, стартовавшей в 2015 году. На это указывается в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что количество боевых вылетов ВКС РФ в Сирии превысило 100 тысяч. В процитированной публикации отмечается, что российские воздушные силы сыграли ключевую роль в освобождении арабской республики от боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка).
Ранее сегодня тот же самый сайт написал, что отечественный комплекс РЭБ «Красуха» мог обезвредить израильскую бомбу на подлете к Сирии, уничтожив ее электронную начинку.
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