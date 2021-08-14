Avia.pro: российский комплекс РЭБ «Красуха» мог обезвредить израильскую бомбу на подлете к Сирии, уничтожив ее электронную начинку

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» мог обезвредить израильскую бомбу на подлете к Сирии, уничтожив ее электронную начинку. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад на границе Сирии с Ливаном упала, не разорвавшись, израильская бомба SPICE-1000. Как пишет сайт, судя по углу падения боеприпаса, он был полностью неуправляемым. Это указывает на выведение из строя электронной начинки снаряда, отмечает ресурс. Журналисты полагают, что против SPICE-1000 мог быть применен российский комплекс РЭБ «Красуха».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, интернет-издание 19FortyFive написало, что американские ВВС «досрочно проиграли» возможную войну с РФ.
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