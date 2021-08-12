Ресурс 19FortyFive: американские ВВС «досрочно проиграли» возможную войну с Россией

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12 августа 2021, 11:37 Источник: «ПолитЭксперт»

Американские самолеты, U.S. Air Force / globallookpress.com

ВВС Соединенных Штатов «досрочно проиграли» возможный военный конфликт с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Сайт 19FortyFive подверг критике решение армии США приобрести свыше 140 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II. Портал указал на то, что данная машина устарела. В частности, она полностью лишена малозаметности, которая необходима для эффективной работы в условиях современного воздушного боя.

В публикации 19FortyFive, процитированной «ПолитЭкспертом», отмечается, что F-15EX Eagle II не в состоянии противостоять российскому зенитному ракетному комплексу С-400 и его преемнику С-500.

ВВС Штатов «досрочно проиграли» возможную войну с Москвой, сделал вывод американский ресурс.

Ранее сегодня сообщалось, что журнал The National Interest назвал российский Т-90 «смертоносным» танком и «бронированным убийцей».

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