ВВС Соединенных Штатов «досрочно проиграли» возможный военный конфликт с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном в американском сегменте интернета.
Сайт 19FortyFive подверг критике решение армии США приобрести свыше 140 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II. Портал указал на то, что данная машина устарела. В частности, она полностью лишена малозаметности, которая необходима для эффективной работы в условиях современного воздушного боя.
В публикации 19FortyFive, процитированной «ПолитЭкспертом», отмечается, что F-15EX Eagle II не в состоянии противостоять российскому зенитному ракетному комплексу С-400 и его преемнику С-500.
ВВС Штатов «досрочно проиграли» возможную войну с Москвой, сделал вывод американский ресурс.
Ранее сегодня сообщалось, что журнал The National Interest назвал российский Т-90 «смертоносным» танком и «бронированным убийцей».
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