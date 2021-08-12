Американский National Interest назвал российский Т-90 «смертоносным» танком и «бронированным убийцей»

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12 августа 2021, 10:01

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Российский Т-90 является «смертоносным» танком и «бронированным убийцей». Соответствующие характеристики боевой машины высказаны в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Журнал The National Interest пишет, что защита Т-90 имеет три уровня. Это оберегающая башню сварная композитная броня, динамическая защита «Контакт-5» и комплекс оптико-электронного подавления «Штора-1».

Основу арсенала Т-90 составляет 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М. Из нее можно стрелять, в частности, бронебойными, осколочно-фугасными снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами 9M119M «Рефлекс».

В материале американского издания Т-90 назван «смертоносным» танком и «бронированным убийцей». Также отмечается, что данная машина стала одним из самых успешных экспортных продуктов оборонной промышленности РФ.

Ранее сегодня сайт Avia.pro указал на то, что российский танк «Армата» можно уничтожить только мощным ракетным ударом.

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