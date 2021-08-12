Портал Avia.pro: российский танк «Армата» можно уничтожить только мощным ракетным ударом

Российский танк «Армата» можно уничтожить только мощным ракетным ударом. На это указывается в материале, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что у «Арматы» «не оказалось достойных противников». В процитированной публикации говорится, что боевые возможности бронемашины позволяют ей расправиться с «превосходящими» вражескими силами. При этом уничтожить танк можно лишь посредством нанесения мощного ракетного удара.
Предполагается, что до 2025 года на вооружении армии РФ появятся до двухсот «Армат».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Military Watch отметило, что российские комплексы С-400 защитят Белоруссию от американских ракет в Европе.
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