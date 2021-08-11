Military Watch: российские С-400 защитят Белоруссию от американских ракет в Европе

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11 августа 2021, 14:50 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 защитят Белоруссию от ракет Соединенных Штатов, развернутых в Европе. На это указывается в публикации, появившейся на страницах зарубежных СМИ.

Military Watch пишет, что некоторое время назад президент Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в покупке С-400. Издание напоминает, что представители белорусских властей неоднократно намекали на растущую угрозу со стороны Запада, в частности, из-за выхода Вашингтона из договора о РСМД в 2019 году. Данный шаг позволил американцам разместить ракеты наземного базирования большей дальности на европейской территории.

В пересказанном «ПолитРоссией» материале Military Watch говорится, что С-400 защитят Белоруссию от ракет США в Европе. Отмечается, что комплексы ценятся за ряд передовых функций. В числе них очень высокая мобильность и возможность перехвата гиперзвуковых целей на расстоянии до 400 км.

Как сообщалось ранее в среду, британский таблоид The Sun констатировал, что новая российская система «Сармат» способна уничтожить американский штат Техас.

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