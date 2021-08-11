The Sun: новый российский комплекс «Сармат» способен уничтожить американский Техас

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11 августа 2021, 12:14

Ядерный взрыв, globallookpress.com

Новый российский комплекс «Сармат» способен уничтожить американский штат Техас. На это указывается в публикации, появившейся на страницах британских СМИ.

Таблоид The Sun подготовил материал, посвященный системе «Сармат», которая получила на Западе название «Сатана-2». Издание пишет, что ракеты, запускаемые комплексом, могут развивать скорость 25 500 километров в час. Отмечается, что система способна преодолеть противоракетный щит Соединенных Штатов и уничтожить территорию размером с Техас.

Если тестирование новых ракет пройдет успешно, они усилят российскую оборону уже в 2022 году, констатировали в The Sun.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт NetEase высказал точку зрения, согласно которой «США стали посмешищем в глазах мирового сообщества» из-за сделок с Москвой по ракетным двигателям.

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