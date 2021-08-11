NetEase: «США стали посмешищем в глазах мирового сообщества» из-за сделок с Россией по ракетным двигателям

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11 августа 2021, 09:35 Источник: «ПолитРоссия»

Изготовление ракетного двигателя, Roscosmos / globallookpress.com

«США стали посмешищем в глазах мирового сообщества» из-за сделок с Российской Федерацией по ракетным двигателям. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт NetEase пишет, что американские власти вложили миллиарды долларов в создание своих силовых агрегатов, однако так и не смогли достичь поставленной цели. Вашингтон вынужден закупать ракетные двигатели у главного стратегического противника — Москвы.

Портал отмечает, что США приходится сильно переплачивать за возможность получить доступ к российским технологиям. Если в 1997 году РФ получила от американской стороны миллиард долларов за сотню двигателей РД-180, то текущие контракты обходятся для Вашингтона еще дороже.

«США стали посмешищем в глазах мирового сообщества» из-за сделок с Москвой по ракетным двигателям, указывается в публикации NetEase, которую пересказали авторы издания «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что ресурс 19FortyFive назвал мобильные межконтинентальные баллистические ракеты РФ «худшим кошмаром» американских военных.

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