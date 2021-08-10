Портал 19FortyFive назвал мобильные межконтинентальные баллистические ракеты России «худшим кошмаром» военных США

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10 августа 2021, 17:04 Источник: «ПолитРоссия»

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Мобильные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Российской Федерации являются «худшим кошмаром» военных Соединенных Штатов. Такая точка зрения высказана в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Сайт 19FortyFive констатирует, что передвижные ракетные пусковые установки гораздо сложнее найти и уничтожить, чем стационарные боевые системы. Также в публикации портала, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», отмечается, что мобильные МБР продолжают занимать значительную часть стратегического ядерного арсенала, имеющегося в распоряжении Москвы.

«Российские мобильные межконтинентальные баллистические ракеты — худший кошмар для американских военных», — пишет 19FortyFive.

Ранее во вторник сообщалось, что ветеран ополчения непризнанной ЛНР Андрей Марочко озвучил мнение, согласно которому Европа боится принимать Украину в НАТО.

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