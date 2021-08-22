В ходе давки у аэропорта Кабула погибли семь человек

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22 августа 2021, 10:41 Источник: ABC

аэропорт Кабула, Sra Taylor Slater/U.S. Air

Рядом с аэропортом Кабула погибли не менее семи граждан Афганистана. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 22 августа, предоставили журналисты со ссылкой на минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве подчеркнули сегодня, что искренне скорбят вместе с семьями семерых афганских граждан, которые погибли в давке, случившейся ранее в аэропорту Кабула. До этого сообщалось о трех погибших людях.

Ранее сегодня стало известно, что авиагавань столицы Афганистана будет закрыта на двое суток для эвакуации людей, которые находятся на ее территории.

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