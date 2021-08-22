Аргументы Недели → В мире 13+

22 августа 2021, 08:37 Источник: Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая

скорая помощь в Китае, Li He/XinHua

В Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой. Эту информацию предоставил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Бубонную чуму диагностировали у 55-летней жительницы города Шицзуйшань, который расположен на севере региона. Женщина занимается животноводством. Первые признаки заражения были выявлены у нее 14 августа. В настоящий момент состояние пациентки оценивается как критическое.

Отмечается, что бубонная чума часто развивается после употребления в пищу мяса грызунов, которые являются переносчиками инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости