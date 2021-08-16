ФСБ сообщила, что Япония в 1944 году планировала применить бактериологическую бомбу

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16 августа 2021, 10:58 Источник: РИА "Новости"

флаг Японии, pixabay.com

В понедельник, 16 августа, стало известно, что Федеральная служба безопасности России впервые рассекретила документы, согласно которым Япония планировала применить в 1944 году бактериологическую бомбу.

Среди архивных материалов, в частности, трофейных, находятся протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, которые проводились с 1945 года и до конца 1949 года. Уточняется, что позиция военного менялась под влиянием показаний, которые давали другие японские военнопленные.

В рамках допроса бывшему главнокомандующему зачитали показания свидетеля Мацумуры, согласно которым, осенью 1944 года тот устно доложил Ямаде о планах применения бактериологической бомбы "системы Исии". Экс-главком подчеркнул, что не отрицает эту информацию.

Речь идет о бомбе, которую назвали в честь микробиолога, генерал-лейтенанта Сиро Исии, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими, а также советскими пленными. Он изобрел взрывное устройство, которое могла бы продемонстрировать возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия. Особенностью бомбы являлось то, что у нее был керамический корпус, наполненный чумными блохами. Бомба должна была взрываться на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что позволяло охватить большую площадь для заражения.

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