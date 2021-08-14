Портал NetEasy: Россия может уничтожить Японию несколькими ядерными ракетами в случае нападения Токио

Российская Федерация может уничтожить Японию несколькими ядерными ракетами в случае нападения со стороны Токио. На это указывается в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Сайт NetEasy констатировал, что Япония в настоящий момент имеет эффективные Вооруженные силы, однако для победы над Москвой их мощи не хватит.
В случае военного конфликта с восточноазиатским государством РФ «может закончить битву за один день», говорится в материале китайского портала, пересказанном «ПолитРоссией». NetEasy пишет, что Москва «может просто нажать кнопку запуска ядерного оружия», если Япония решится на нападение. Отмечается, что для уничтожения страны хватит нескольких ракет.
Ранее в субботу сообщалось, что шведский экономист Андерс Ослунд призвал Запад нанести санкционный удар «в полную силу» для победы над РФ.
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