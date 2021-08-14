Шведский экономист Ослунд призвал Запад нанести санкционный удар «в полную силу» для победы над Россией

Шведский экономист Андерс Ослунд призвал Запад нанести санкционный удар «в полную силу» для победы над Российской Федерацией. Точка зрения специалиста приведена в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Ослунд отметил, что санкционная политика Соединенных Штатов и Европейского союза провалилась. Им не удалось прогнуть под себя Москву и ее ближайшего союзника Белоруссию.
По мнению экономиста, чтобы победить Россию с помощью рестриктивных мер, Западу «нужно сразу нанести мощный удар, удар в полную силу, а не пытаться сохранить резервы для второго, третьего и четвертого удара».
Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что, присоединив Крымский полуостров, РФ «украла военно-морской флот Украины».
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