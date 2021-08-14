Шведский экономист Ослунд призвал Запад нанести санкционный удар «в полную силу» для победы над Россией

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14 августа 2021, 18:25 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Шведский экономист Андерс Ослунд призвал Запад нанести санкционный удар «в полную силу» для победы над Российской Федерацией. Точка зрения специалиста приведена в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Ослунд отметил, что санкционная политика Соединенных Штатов и Европейского союза провалилась. Им не удалось прогнуть под себя Москву и ее ближайшего союзника Белоруссию.

По мнению экономиста, чтобы победить Россию с помощью рестриктивных мер, Западу «нужно сразу нанести мощный удар, удар в полную силу, а не пытаться сохранить резервы для второго, третьего и четвертого удара».

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что, присоединив Крымский полуостров, РФ «украла военно-морской флот Украины».

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