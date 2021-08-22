Экс-посол Украины Чалый: когда Россия «будет выходить из Крыма», Киев должен выставить счет Москве за использование военных баз

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22 августа 2021, 08:53

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Когда Российская Федерация «будет выходить из Крыма», Украина должна выставить счет Москве за использование военных баз, расположенных на полуострове. Соответствующую точку зрения озвучил Валерий Чалый, бывший посол Киева в Соединенных Штатах.

Процитированный «ПолитНавигатором» Чалый отметил, что украинской стороне следует подсчитывать «убытки», понесенные от использования Россией крымских военных баз. Когда Москва «будет выходить из Крыма», «должны будут выставлены определенные счета», полагает экс-посол.

Полуостров вошел в состав РФ по итогам местного референдума, состоявшегося весной 2014 года. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированным».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что первый премьер-министр ДНР Александр Бородай согласился с мнением, согласно которому после ухода из Афганистана США могут устроить «маленькую победоносную войну» в Донбассе руками Украины.

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