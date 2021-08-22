Издание NetEase: Россия может одержать «крупную военную победу» над Японией в случае ее нападения на Курилы

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22 августа 2021, 08:25 Источник: «ПолитРоссия»

Японские военные, Richard Atrero De Guzman / globallookpress.com

Российская Федерация может одержать «крупную военную победу» над Японией в случае ее нападения на Курильские острова. На это указывается в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах китайских СМИ.

NetEase пишет, что в Японии раздаются голоса радикалов, требующих применить силу для установления контроля над Курилами, которые в Токио считают «своими». Издание отмечает, что пойти войной против РФ для японской стороны равносильно добровольному участию в заведомо проигрышной кампании.

Гипотетическое нападение на острова не только не имеет шансов на успех, но и может обернуться «крупной военной победой» Москвы, прогнозируется в пересказанном «ПолитРоссией» материале NetEase.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание InsideOver предрекло, что разрабатываемая в РФ ядерная ракета «Буревестник» станет еще одним фактором сдерживания Вашингтона.

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