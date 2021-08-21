InsideOver: с помощью ядерных ракет «Буревестник» военные России «смогут атаковать авианосные группы США с большого расстояния»

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21 августа 2021, 14:11 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец Ronald Reagan, US Navy / globallookpress.com

Разрабатываемая Российской Федерацией ядерная ракета «Буревестник» станет еще одним фактором сдерживания Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах иностранных СМИ.

Издание InsideOver пишет, что оснащенный ядерной установкой «Буревестник» с военной точки зрения представляет собой средство, необходимое Москве для преодоления постоянно совершенствующихся систем ПВО. Также в пересказанном «ПолитРоссией» материале InsideOver указывается, что новые снаряды станут еще одним фактором сдерживания Вашингтона.

Зарубежное издание отмечает, что с помощью «Буревестников» российские военные «смогут атаковать авианосные группы США с большого расстояния».

Как сообщалось ранее сегодня, американский генерал Глен Ванхерк заявил, что РФ способна ударить по Штатам новейшими крылатыми ракетами прямо со своей территории.

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