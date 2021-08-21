Американский генерал Глен Ванхерк: Москва способна ударить по США новейшими крылатыми ракетами прямо с территории России

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21 августа 2021, 11:37

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Москва способна ударить по Соединенным Штатам новейшими крылатыми ракетами прямо с территории Российской Федерации. На это указал генерал Глен Ванхерк, занимающий должность главы американского Северного командования.

Ванхерк назвал РФ главной военной угрозой для своей страны. По словам генерала, процитированного британским таблоидом Daily Express, Москва в состоянии ударить по США новейшими крылатыми ракетами прямо с российской территории.

Глен Ванхерк отметил, что России удалось создать средства поражения, «которых еще 20 лет назад не существовало», говорится в публикации Daily Express.

Как сообщалось ранее в субботу, китайское издание NetEase написало, что Москва может атаковать своим гиперзвуковым оружием Штаты и НАТО практически из любой точки мира.

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