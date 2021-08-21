NetEase: Россия способна нанести удар гиперзвуковым оружием по США и НАТО практически из любой точки мира

Аргументы Недели → В мире 13+

21 августа 2021, 08:40 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация способна нанести удар гиперзвуковым оружием по Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу практически из любой точки мира. На это указывается в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Издание NetEase констатировало, что РФ является одним из мировых лидеров в сфере создания гиперзвуковых вооружений. К числу наиболее известных разработок российских специалистов в данной области относятся, в частности, ракеты «Циркон» и «Кинжал».

Отмечается, что противокорабельный снаряд «Циркон» может передвигаться со скоростью свыше 8 Махов. В скором будущем должна появиться и наземная версия «Циркона» с дальностью полета 1 500 километров.

Ракета воздушного базирования «Кинжал» способна пролететь 3 тысячи километров со скоростью 12 Махов. В качестве носителей этих боеприпасов могут выступать стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.

Москва в состоянии атаковать своим гиперзвуковым оружием США и НАТО практически из любой точки мира, делается вывод в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NetEase.

Как сообщалось ранее в субботу, сайт Sohu написал, что «Цирконы» способны потопить целый остров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости