Sohu: российские гиперзвуковые «Цирконы» могут потопить целый остров, не говоря уже об американском авианосце

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21 августа 2021, 08:09 Источник: «ПолитРоссия»

Испытания авианосца Gerald R. Ford, MC3 Jackson Adkins / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут потопить целый остров, не говоря уже об американском авианосце. На это указывается в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu напоминает, что некоторое время назад министерство обороны Соединенных Штатов проинформировало о завершении испытаний авианосца Gerald R. Ford, самого дорого корабля в мире. Согласно обнародованным сведениям, в рамках третьего — финального — этапа тестирования живучести судна у его правого борта был произведен подводный взрыв снаряда, который нанес авианосцу меньший ущерб, чем ожидалось.

Сайт обратил внимание на то, что в ответ на данное сообщение американской стороны РФ заявила об очередных морских испытаниях ракеты «Циркон». В пересказанном «ПолитРоссией» материале Sohu отмечается, что успешные тестирования гиперзвукового оружия демонстрируют способность Москвы наносить «сокрушительные удары» по противнику.

Китайские журналисты полагают, что военным США не стоит надеяться на неуязвимость Gerald R. Ford. «Цирконы» могут потопить целый остров, не говоря уже об американском авианосце, констатировали в Sohu.

Как сообщалось ранее сегодня, таблоид Daily Express написал, что «корабль-шпион» из России «крадется» к водам Великобритании у западного побережья Ирландии.

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