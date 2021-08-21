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Daily Express: «корабль-шпион» из России «крадется» к водам Великобритании у западного побережья Ирландии

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Daily Express: «корабль-шпион» из России «крадется» к водам Великобритании у западного побережья Ирландии
Корабль «Янтарь», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

«Корабль-шпион» из Российской Федерации «крадется» к водам Великобритании у западного побережья Ирландии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Таблоид Daily Express пишет, что к британской акватории у западного побережья Ирландии «крадется» российский «корабль-шпион». Речь идет о судне «Янтарь».

Daily Express отмечает, что корабль появился у берегов ирландского графства Донегол без предупреждения. В процитированной публикации указывается на то, что «Янтарь» «широко оснащен оборудованием для наблюдения», способен участвовать в операциях по перерезке кабелей и сбору разведывательных сведений, а также может расставлять подводные ловушки.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, индийское издание EurAsian Times спрогнозировало, что российский истребитель Су-57 и ударный дрон «Охотник» станут «смертельной парой».

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