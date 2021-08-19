EurAsian Times: российский истребитель Су-57 и ударный дрон «Охотник» станут «смертельной парой»

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19 августа 2021, 12:18 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель пятого поколения Су-57 и ударный дрон «Охотник» станут «смертельной парой». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах индийских средств массовой информации.

Некоторое время назад стало известно, что отечественные специалисты прорабатывают возможность управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что один истребитель будет вести от двух до четырех «Охотников».

EurAsian Times пишет, что Су-57 и «Охотник» станут «смертельной парой». Отмечается, что сочетание истребителя и дрона могло бы разнообразить ситуационную осведомленность пилотов в воздушном бою. При этом самолет способен выступать в качестве командно-контрольного узла для беспилотных аппаратов.

Потенциальное сопряжение дронов с Су-57 можно считать сверхспособностью, которая в состоянии сделать его лучшим истребителем пятого поколения, указывается в пересказанном «ПолитРоссией» материале индийского издания.

Ранее в четверг сообщалось, что китайский сайт Sohu назвал научной фантастикой проект российского гиперзвукового истребителя МиГ-50.

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