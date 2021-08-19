Портал Sohu назвал научной фантастикой проект российского гиперзвукового истребителя МиГ-50

В китайском сегменте интернета разместили материал, где проект российского гиперзвукового истребителя МиГ-50 назван научной фантастикой.
Как пишет сайт Sohu, в настоящий момент о МиГ-50 имеется мало информации, однако специалисты считают, что он станет истребителем шестого поколения. Портал назвал проект самолета научной фантастикой.
Отмечается, что отличительной особенностью МиГ-50 будет отсутствие хвоста. Предполагается, что истребитель сможет разгоняться до скоростей, превышающих 4400 км/ч, при этом он будет способен передвигаться на больших высотах, становясь невидимым для современных средств ПВО. Дальность полета МиГ-50 должна составить от семи до десяти тысяч километров.
Также ожидается, что боевая машина получит два вида двигателей - постоянного тока и турбореактивный. Суммарная тяга превысит сто тонн, говорится в публикации китайского ресурса, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».
Как сообщалось ранее в четверг, американское издание The National Interest спрогнозировало, что мобильное гиперзвуковое вооружение США «может стать проблемой» для Москвы.
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