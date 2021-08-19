National Interest: мобильное гиперзвуковое оружие США «может стать проблемой» для России

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19 августа 2021, 09:43 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет С-17 Globemaster III, Tech. Sgt. Chris Hibben / globallookpress.com

Мобильное гиперзвуковое оружие Соединенных Штатов «может стать проблемой» для Российской Федерации. На это указывается в материале, который был размещен некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что Минобороны США намерено получить в свое распоряжение гиперзвуковые ракеты, которые можно доставлять к предполагаемому месту использования на транспортных самолетах, а затем быстро приводить в боевую готовность.

Ожидается, что комплекс включит в себя ракетную батарею, состоящую из четырех пусковых установок, и центр управления. Перевозить систему планируют на самолетах С-17 Globemaster III.

NI отмечает, что мобильное гиперзвуковое вооружение Вашингтона «может стать проблемой» для РФ. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации американского издания говорится, что в случае применения подобного комплекса у противника не будет времени для перехвата запущенных ракет.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в The National Interest назвали плохой новостью для НАТО готовность российского гиперзвукового «Циркона» к боевому дежурству.

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