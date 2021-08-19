Аргументы Недели В мире 13+

National Interest: мобильное гиперзвуковое оружие США «может стать проблемой» для России

, 09:43 Источник: «ПолитРоссия»

National Interest: мобильное гиперзвуковое оружие США «может стать проблемой» для России
Самолет С-17 Globemaster III, Tech. Sgt. Chris Hibben / globallookpress.com

Мобильное гиперзвуковое оружие Соединенных Штатов «может стать проблемой» для Российской Федерации. На это указывается в материале, который был размещен некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что Минобороны США намерено получить в свое распоряжение гиперзвуковые ракеты, которые можно доставлять к предполагаемому месту использования на транспортных самолетах, а затем быстро приводить в боевую готовность.

Ожидается, что комплекс включит в себя ракетную батарею, состоящую из четырех пусковых установок, и центр управления. Перевозить систему планируют на самолетах С-17 Globemaster III.

NI отмечает, что мобильное гиперзвуковое вооружение Вашингтона «может стать проблемой» для РФ. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации американского издания говорится, что в случае применения подобного комплекса у противника не будет времени для перехвата запущенных ракет.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в The National Interest назвали плохой новостью для НАТО готовность российского гиперзвукового «Циркона» к боевому дежурству.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма

Украинский экономист Андрей Клименко призвал устроить «блокаду» России для «возвращения» Крыма

Андрей Клименко, украинский экономист, призвал устроить «блокаду» Российской Федерации для «возвращения» Крымского полуострова. С соответствующим заявлением эксперт выступил на пресс-конференции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью