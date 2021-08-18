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National Interest назвал плохой новостью для НАТО готовность российского гиперзвукового «Циркона» к боевому дежурству

, 12:48

National Interest назвал плохой новостью для НАТО готовность российского гиперзвукового «Циркона» к боевому дежурству
Испытания ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Готовность российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» к боевому дежурству является плохой новостью для Североатлантического альянса. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Журнал The National Interest (NI) указал на то, что Москва назвала первый корабль, который выбран в качестве первого носителя «Цирконов». Это фрегат «Адмирал Головко».

Издание отмечает, что «Циркон» представляет собой гиперзвуковой крылатый снаряд, развивающий скорость до 9 Маха. Дальность действия ракеты, которая составляет от тысячи с лишним до двух тысяч километров, позволяет ей угрожать авианосным ударным группам флота Соединенных Штатов.

NI назвал плохой новостью для НАТО готовность «Циркона» к боевому дежурству.

Как сообщалось ранее в среду, китайский сайт Sina написал, что российская секретная ядерная ракета «Буревестник» озадачила американских военных.

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