Sina: российская секретная ядерная ракета «Буревестник» озадачила американских военных

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18 августа 2021, 12:23 Источник: «ПолитЭксперт»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Российская секретная ядерная ракета «Буревестник» озадачила военных Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад стало известно, что РФ собирается провести очередные испытания ракеты «Буревестник». Данный снаряд должен получить ядерную энергетическую установку, благодаря ей боеприпас будет обладать фактически неограниченной дальностью полета.

Портал Sina пишет, что «Буревестник» озадачил американских военных. Это связано с таинственностью ракеты — в настоящий момент о данном секретном оружии нет практически никакой информации. Между тем отправить «Буревестник» в российскую армию планируется уже в 2025 году.

В публикации китайского сайта, процитированной «ПолитЭкспертом», отмечается, что западная разведка будет внимательно следить за регионом, где состоится тестирование нового снаряда.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс 19FortyFive указал на то, что у флота США «появился новый способ победить ПВО России».

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