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18 августа 2021, 09:34 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-35, Xinhua / globallookpress.com

Военный флот Соединенных Штатов намерен вооружить новыми американскими ракетами AARGM-ER истребители пятого поколения F-35. Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

«У ВМС США появился новый способ победить ПВО России», — пишет портал 19FortyFive о AARGM-ER.

Отмечается, что данный снаряд представляет собой интеллектуальный боеприпас, который может обнаруживать радиочастотные излучения или радиоволны. Ракета предназначена для борьбы с системами ПВО противника.

В настоящий момент AARGM-ER проходит испытания. Военный флот Штатов собирается оснастить данными снарядами в том числе истребители F-35, указывается в материале 19FortyFive, пересказанном «ПолитРоссией».

Ранее сегодня сайт Avia.pro сообщил, что американцы поставили противотанковые комплексы TOW армии Украины для борьбы с силами самопровозглашенных республик Донбасса.

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