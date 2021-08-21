Президент Турции Эрдоган сообщил об ожиданиях увеличения поставок газа по «Турецкому потоку»

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21 августа 2021, 20:25 Источник: РИА Новости

Jens Büttner/Global Look Press

Турецкие власти рассчитывают на то, что поставки газа по “Турецкому потоку” увеличатся. Такое заявление сделал сегодня, 21 августа, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным.

Подчеркивается, что глава Турции отметил важность сотрудничества двух стран в энергетическом секторе. По его словам, он ожидает роста поставок газа.

Напомним, что ранее Путин и Эрдоган обсудили по телефону ряд вопросов, включая ситуацию на афганской территории. Президенты обсудили также торгово-экономическое сотрудничество, крушение в Турции принадлежащего российскому оборонному ведомству самолета Бе-200ЧС.

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