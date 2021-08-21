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Президент России Путин обсудил ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора с лидером Турции Эрдоганом

, 17:45 Источник: Сайт Кремля

Президент России Путин обсудил ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора с лидером Турции Эрдоганом
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства провел телефонный разговор с турецким коллегой Эрдоганом. Стороны детально обсудили ситуацию в Афганистане.

Главы России и Турции согласились, что в этой стране важно обеспечивать гражданский мир и стабильность. Путин и Эрдоган отметили важность задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Сообщается, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили в том числе торгово-экономическое сотрудничество.

Кроме того, лидеры двух стран затронули тему крушения на турецкой территории принадлежащего российскому оборонному ведомству самолета Бе-200ЧС. Эрдоган подчеркнул, что признателен РФ за оказываемую помощь.

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