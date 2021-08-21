Сайт Sohu о заявлении посла Антонова: ответ России на санкции США по «Северному потоку — 2» «попал прямо в цель»

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21 августа 2021, 20:25 Источник: «ПолитРоссия»

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Ответ Москвы на санкции Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2» «попал прямо в цель». Так в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, прокомментировано заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Некоторое время назад американская сторона объявила о введении очередных рестриктивных мер, касающихся проекта газопровода «Северный поток — 2». Реагируя на данный шаг США, посол Антонов, в частности, отметил, что решение о новых ограничениях указало на отсутствие у Вашингтона «воли к претворению в жизнь тех важных пониманий», которые были достигнуты на швейцарской встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Портал Sohu, комментируя слова Антонова, написал, что ответ РФ на американские санкции «попал прямо в цель». В Штатах едва ли ожидали, что Москва сделает упор на необязательность вашингтонских политиков в вопросе выполнения своих обещаний перед партнерами, говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского сайта.

Как отмечает ресурс, своим заявлением посол намекнул Германии, что не стоит ждать от властей США, с которыми представители Берлина провели недавно переговоры по «Северному потоку — 2», соблюдения взятых на себя обязательств.

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