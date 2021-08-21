Посол Анатолий Антонов заявил, что США продолжают пытаться расстроить отношения с Россией

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21 августа 2021, 07:28

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал новые американские санкции против России. Дипломат заявил, что "действия американской стороны подтверждают, что администрация Джозефа Байдена продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией".

Госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу, 20 августа, заявил в введении санкций из-за "Северного потока – 2" в отношении двух россиян и одного судна из РФ.

Антонов считает, что "вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств". Дипломат написал в Facebook, что очередные "антироссийские выпады" демонстрируют отсутствие у Белого дома "воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве".

Антонов напомнил, что США "с самого начала стремились не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой". Посол РФ в США подчеркнул, что действия американцев в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" "нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений".

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