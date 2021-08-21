Генерал-майор Пентагона Тейлор сообщил о 17000 эвакуированных из Кабула Соединенными Штатами

В Соединенных Штатах поделились данными о количестве эвакуированных людей из Кабула. Речь идет о нескольких тысячах человек.
Отмечается, что США с 14 августа эвакуировали воздушным транспортом из аэропорта в афганской столице около 17000 человек. Такие цифры раскрыл сегодня, 21 августа, представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что близ аэропорта в афганской столице произошла давка, в результате чего погибли как минимум три человека. Данная информация поступила от телеканала Sky News. Корреспондент Стюарт Рамзи сообщил, что видел три тела. По его словам, их вытащили из толпы у аэропорта Кабула.
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