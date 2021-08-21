Аргументы Недели В мире 13+

Экс-глава Меджлиса Джемилев: «все в России начнет рассыпаться», если Запад перестанет покупать ее ресурсы и отключит от SWIFT

, 18:29

Экс-глава Меджлиса Джемилев: «все в России начнет рассыпаться», если Запад перестанет покупать ее ресурсы и отключит от SWIFT
Добыча нефти, Zamir Usmanov / globallookpress.com

«Все в России начнет рассыпаться», если Запад перестанет покупать ее ресурсы и отключит от межбанковской системы SWIFT. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Мустафа Джемилев, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Процитированный «ПолитНавигатором» Джемилев выступил за ужесточение санкций, введенных Западом после присоединения к РФ Крыма. По словам собеседника журналистов, «все в России начнет рассыпаться», если наложить эмбарго на покупку ее природных ресурсов и отключить страну от SWIFT.

Мустафа Джемилев добавил, что данные «радикальные меры» не реализуются, «поскольку нет консенсуса».

Ранее сегодня сообщалось, что экс-премьер самопровозглашенной ДНР Александр Бородай озвучил прогноз, по которому киевский режим может обрушиться еще быстрее, чем афганский, если США «бросят» Украину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Экс-премьер ДНР Бородай: если США «бросят» Украину, киевский режим может обрушиться еще быстрее, чем афганский

Экс-премьер ДНР Бородай: если США «бросят» Украину, киевский режим может обрушиться еще быстрее, чем афганский

Украинская власть повторит судьбу афганской, «когда американцы объявят о своем уходе» из бывшей советской республики. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший руководитель правительства ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество