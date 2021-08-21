Экс-глава Меджлиса Джемилев: «все в России начнет рассыпаться», если Запад перестанет покупать ее ресурсы и отключит от SWIFT

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21 августа 2021, 18:29

Добыча нефти, Zamir Usmanov / globallookpress.com

«Все в России начнет рассыпаться», если Запад перестанет покупать ее ресурсы и отключит от межбанковской системы SWIFT. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Мустафа Джемилев, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Процитированный «ПолитНавигатором» Джемилев выступил за ужесточение санкций, введенных Западом после присоединения к РФ Крыма. По словам собеседника журналистов, «все в России начнет рассыпаться», если наложить эмбарго на покупку ее природных ресурсов и отключить страну от SWIFT.

Мустафа Джемилев добавил, что данные «радикальные меры» не реализуются, «поскольку нет консенсуса».

Ранее сегодня сообщалось, что экс-премьер самопровозглашенной ДНР Александр Бородай озвучил прогноз, по которому киевский режим может обрушиться еще быстрее, чем афганский, если США «бросят» Украину.

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