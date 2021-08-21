Экс-премьер ДНР Бородай: если США «бросят» Украину, киевский режим может обрушиться еще быстрее, чем афганский

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21 августа 2021, 17:26 Источник: «Украина.ру»

Флаг Украины, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Украинская власть повторит судьбу афганской, «когда американцы объявят о своем уходе» из бывшей советской республики. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший руководитель правительства непризнанной ДНР.

После вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) за десять дней захватило всю территорию страны. Президент Ашраф Гани сбежал в Объединенные Арабские Эмираты. Через некоторое время афганский временный совет должен будет официально передать власть талибам.

По мнению Александра Бородая, руководство в Киеве ждет такая же судьба, если США «бросят» Украину. В этом случае киевский режим может обрушиться еще быстрее, чем афганский, предрек экс-премьер. Как полагает Бородай, «ситуация схлопнется очень быстро».

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ДНР с позывным «Левит» высказал точку зрения, согласно которой ополчение Донбасса дошло бы до Львова, если бы его не остановили.

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