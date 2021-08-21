Sohu: военные США «были в ярости, когда выяснилось, что Россия легко перехитрила их разведывательные дроны на Ближнем Востоке»

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21 августа 2021, 17:53 Источник: «ПолитРоссия»

Американский беспилотник, Sra Tyler Woodward / globallookpress.com

Уловка России, перехитрившей беспилотники Соединенных Штатов, вызвала ярость у американских военных. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад США провели в ближневосточном регионе разведоперацию с использованием беспилотников. Их отправили в квадрат, где, согласно сведениям разведки, должна была находиться военная техника. Дроны сфотографировали объекты, напоминающие боевые комплексы российского производства.

Впоследствии данные системы появились в совершенно другом районе, где их никто не ожидал увидеть. В материале китайского сайта, пересказанном «ПолитРоссией», указывается, что американской разведке «слили» информацию, которая не соответствовала действительности.

При этом беспилотники пролетели над заранее подготовленными муляжами техники и оказались не в состоянии распознать обман.

Военные США «были в ярости, когда выяснилось, что Россия легко перехитрила их разведывательные дроны на Ближнем Востоке», отмечает Sohu.

Как сообщалось ранее в субботу, американский генерал Глен Ванхерк заявил, что РФ способна ударить по Штатам новейшими крылатыми ракетами прямо со своей территории.

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