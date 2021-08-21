Словакию на «Крымской платформе» представит премьер Эдуард Хегер, а не президент Зузана Чапутова
21 августа 2021, 13:55
Словакию на украинском форуме «Крымская платформа» представит премьер-министр страны Эдуард Хегер, а не президент республики Зузана Чапутова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что принять участие в саммите «Крымской платформы» согласились порядка 40 стран, Словакию будет представлять президент этой республики Зузана Чапутова.
Но в пятницу, 20 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что одна из стран отказалась от участия в форуме, какая конкретно - не уточнил.
В тот же день в пресс-службе словацкого правительства сообщили, что вместо президента Словакии Зузаны Чапутовой на украинский форум «Крымская платформа» поедет премьер-министр республики Эдуард Хегер.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.