Словакию на «Крымской платформе» представит премьер Эдуард Хегер, а не президент Зузана Чапутова

Аргументы Недели → В мире 13+

21 августа 2021, 13:55

Президент Словакии Зузана Чапутова, фото из соцсети

Словакию на украинском форуме «Крымская платформа» представит премьер-министр страны Эдуард Хегер, а не президент республики Зузана Чапутова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что принять участие в саммите «Крымской платформы» согласились порядка 40 стран, Словакию будет представлять президент этой республики Зузана Чапутова.

Но в пятницу, 20 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что одна из стран отказалась от участия в форуме, какая конкретно - не уточнил.

В тот же день в пресс-службе словацкого правительства сообщили, что вместо президента Словакии Зузаны Чапутовой на украинский форум «Крымская платформа» поедет премьер-министр республики Эдуард Хегер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости