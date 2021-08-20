На Украине заявили, что «из-за давления РФ» одна из стран отказалась участвовать в «Крымской платформе»

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20 августа 2021, 22:01 Источник: ТАСС

флаг Украины, pixabay.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что одна из стран отказалась от участия в саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве.

Алексей Данилов уточнил, что "из-за давления России" одна страна отказалась принимать участие в саммите "Крымской платформе". Секретарь СНБО, однако, не стал уточнять в беседе с журналистами, о каком именно государстве идет речь.

Согласно последней информации Министерства иностранных дел Украины, принять участие в саммите "Крымской платформы" согласились к настоящему моменту около 40 стран.

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