Молохов назвал «цирком с конями» ситуацию с приглашением России на саммит «Крымская платформа»

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18 августа 2021, 13:59 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к диалогу с Москвой на тему принадлежности полуострова в рамках саммита «Крымская платформа». Мероприятие, на которое Россия не приглашена, пройдет 23 августа.

«То они приглашают Россию на свою "Крымскую платформу", то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда - цирк с конями»,- высказал он.

Молохов признался, что ради смеха как руководитель Международной ассоциации «Таврида», учрежденной в Брюсселе, подал на официальном сайте «Крымской платформы» заявку на участие как спикер. Теперь политический деятель с нетерпением ждет ответа. По его словам, участникам саммита «было бы полезно узнать отношение к ним самих крымчан, после устроенных блокад полуострова, включая водную и энергетическую, а также санкций».

«Уж очень хочется участникам русофобского шабаша испортить обедню. Впрочем, на какую-либо реакцию со стороны организаторов я не рассчитываю»,- резюмировал он.

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