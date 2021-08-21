Представитель оставленных в Афганистане украинских наемников записал видео: «Есть один выход – обращаться к россиянам»

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21 августа 2021, 13:43

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Один из украинских наемников, оставленных в Афганистане после захвата страны «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), записал видеообращение. Данный ролик появился некоторое время назад на сайте YouTube.

Мужчина указал на то, что заявление официального Киева, согласно которому весь украинский контингент выведен из Афганистана, не соответствует действительности. «Нас здесь осталось как минимум четверо, и никакой помощи нам не предоставляется»,- констатировал наемник.

По словам автора видео, в сложившейся ситуации украинцы будут вынуждены просить о содействии представителей РФ.

«Есть один выход – обращаться к россиянам»,- отметил мужчина.

Ранее в субботу сообщалось, что эксперт Сергей Марков спрогнозировал «немедленное свержение» властей Украины в случае ухода из бывшей советской республики американских «штыков» по сценарию Афганистана.

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