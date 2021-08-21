Политолог Шаповалов прокомментировал предложение конгрессвумен объявить импичмент Байдену
21 августа 2021, 12:23
Предложение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объявить президенту США Джозефу Байдену импичмент не удивительно. Инициативу Грин объявить Байдену импичмент за то, что он якобы оставил в Афганистане 10 тысяч американцев, прокомментировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
В беседе с RT эксперт заявил, что крупные провалы Байдены очевидны, в том числе это касается миграционного кризиса, ситуации с пандемией и особенно провал в Афганистане.
Политолог полагает, что этого «вполне достаточно» для того, чтобы инициировать импичмент президенту США. Владимир Шаповалов объяснил, что в США политические оппоненты действуют по стандартным лекалам.
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