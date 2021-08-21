В конгресс США внесли проект резолюции об импичменте президенту Джо Байдену

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21 августа 2021, 09:23 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу США объявить президенту Джозефу Байдену три импичмента. Марджори Тейлор Грин заявила, что "за семь месяцев президентства Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, действия его так возмутительны, что ему необходимо объявить импичмент".

Один из внесенных конгрессвумен импичмент предусматривает отстранение Байдена от власти за то, что тот якобы оставил десять тысяч американцев под властью афганского движения "Талибан" (террористическая организация запрещена в России).

Грин также убеждена, что Байден нарушил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе, и присвоил себе законодательные полномочия вопреки позиции Верховного суда США, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.

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