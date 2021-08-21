Тягнибок призвал ввести для «возвращения» Крыма Украине санкции, от которых в России бы «выли и визжали»

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21 августа 2021, 12:06

Украинский политик Олег Тягнибок, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Олег Тягнибок, глава запрещенной в РФ украинской ультраправой партии «Свобода», призвал ввести для «возвращения» Крыма Киеву санкции, от которых в России бы «выли и визжали». По данному вопросу националист высказался в разговоре со СМИ.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Тягнибока, Россию с помощью жестких ограничительных мер нужно поставить в такие условия, от которых бы там «выли и визжали». Власти и население РФ должны прийти к выводу, что «Крым им обходится слишком дорого», полагает собеседник журналистов.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, состоявшегося на полуострове. Власти Украины результаты голосования не признали и объявили регион «оккупированным».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко допустил возможность открытой горячей войны между Москвой и Киевом.

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