Тягнибок призвал ввести для «возвращения» Крыма Украине санкции, от которых в России бы «выли и визжали»
21 августа 2021, 12:06
Олег Тягнибок, глава запрещенной в РФ украинской ультраправой партии «Свобода», призвал ввести для «возвращения» Крыма Киеву санкции, от которых в России бы «выли и визжали». По данному вопросу националист высказался в разговоре со СМИ.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Тягнибока, Россию с помощью жестких ограничительных мер нужно поставить в такие условия, от которых бы там «выли и визжали». Власти и население РФ должны прийти к выводу, что «Крым им обходится слишком дорого», полагает собеседник журналистов.
Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, состоявшегося на полуострове. Власти Украины результаты голосования не признали и объявили регион «оккупированным».
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко допустил возможность открытой горячей войны между Москвой и Киевом.
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