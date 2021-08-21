Политолог Ищенко допустил возможность открытой горячей войны между Россией и Украиной

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21 августа 2021, 11:10 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Политолог Ростислав Ищенко допустил возможность открытой горячей войны Российской Федерации и Украины. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

«В этом мире возможно все. Открытая горячая война между Россией и Украиной в том или ином формате все равно уже была», - отметил Ищенко.

Он напомнил, что в ходе активной фазы боевых действий в Донбассе территория РФ обстреливалась украинской армией, а на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР воевали российские добровольцы.

По словам аналитика, в случае вооруженного конфликта Москвы и Киева задействованные в нем люди «будут стрелять» друг в друга, несмотря на принадлежность к родственным народам.

«Во время австро-прусских войн с одной и с другой стороны находились немцы. Ничего, убивали друг друга как миленькие», - констатировал Ростислав Ищенко.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский депутат Игорь Лапин заявил о нехватке в армии страны ракет, чтобы жечь «российские танки».

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