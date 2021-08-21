Политолог Ищенко допустил возможность открытой горячей войны между Россией и Украиной

Политолог Ростислав Ищенко допустил возможность открытой горячей войны Российской Федерации и Украины. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.
«В этом мире возможно все. Открытая горячая война между Россией и Украиной в том или ином формате все равно уже была», - отметил Ищенко.
Он напомнил, что в ходе активной фазы боевых действий в Донбассе территория РФ обстреливалась украинской армией, а на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР воевали российские добровольцы.
По словам аналитика, в случае вооруженного конфликта Москвы и Киева задействованные в нем люди «будут стрелять» друг в друга, несмотря на принадлежность к родственным народам.
«Во время австро-прусских войн с одной и с другой стороны находились немцы. Ничего, убивали друг друга как миленькие», - констатировал Ростислав Ищенко.
Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский депутат Игорь Лапин заявил о нехватке в армии страны ракет, чтобы жечь «российские танки».
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