Представитель НАТО объяснил медленные темпы эвакуации иностранцев с территории Афганистана

Аргументы Недели → В мире 13+

21 августа 2021, 11:28 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Афганистан в последние дни покинули около 12 тысяч человек. В НАТО полагают, что эвакуация идёт медленно.

Представители движения «Талибан» (Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена) заявили, что США и страны Запада «могли бы разработать план эвакуации получше», - сообщает «Свободная пресса».

Представитель НАТО объяснил, почему процесс эвакуации иностранных граждан с территории Афганистана идет медленными темпами. По его словам, «эвакуация идет медленно, поскольку это рискованно, поскольку мы не хотим никаких столкновений с участием талибов или мирного населения за пределами аэропорта в Кабуле», - передает агентство Reuters.

Американские военные пристально следят за существующими угрозами в аэропору столицы Афганистана.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости