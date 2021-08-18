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Представитель Пентагона Милли назвал ситуацию в области безопасности в аэропорту Кабула стабильной

, 23:00 Источник: РИА Новости

Представитель Пентагона Милли назвал ситуацию в области безопасности в аэропорту Кабула стабильной
pixabay.com

В настоящее время в аэропорту афганской столицы отмечается стабильная ситуация. Соответствующее заявление сделал Марк Милли, являющийся главой объединенного комитета начальников штабов ВС США.

Он подчеркнул, что речь идет о ситуации в области безопасности в Кабуле. В ходе брифинга сегодня, 18 августа, Милли отметил, что американские военные пристально следят за существующими угрозами. Он добавил, что если таковые обнаружат, то Вашингтон продемонстрирует моментальную реакцию.

Ранее сообщалось, что афганский президент Ашраф Гани, который ранее бежал из страны, заявил в обращении к соотечественникам, что он не продавал свой народ. Он призвал афганцев не верить сообщениям о том, что он совершил побег, чтобы спасти самого себя.

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