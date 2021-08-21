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21 августа 2021, 08:30 Источник: РИА Новости

Организатору «языковых патрулей» в Казахстане Куату Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Ахметов размещал на YouTube видеозаписи инцидентов, возникавших из-за того, что его и других людей не могут обслужить на государственном языке сотрудники магазинов и общепита. Провокационные материалы сопровождались оскорбительными комментариями Ахметова, жертвами «рейдов» стали и жители Казахстана, говорящие на русском языке.

Адвокат Ахметова сообщил, что на автора провокационных видео составили административный протокол за участие в деятельности незарегистрированной организации. Автора видео оштрафовали на 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей).

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили необходимость противодействовать бытовому национализму.Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет, - передает Sputnik Казахстан.

Врач-невролог Эмилия Гречаник рассказала, как ее заставили извиниться на камеру за речь на русском языке.

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