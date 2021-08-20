Невролог из Казахстана Гречаник рассказала, как ее «вынудили» извиниться за речь на русском языке

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20 августа 2021, 13:36 Источник: RT

флаг Казахстана, фото: pixabay.com

Казахский невролог Эмилия Гречаник рассказала, как ее заставили извиниться на камеру за речь на русском языке. По ее словам, телефонный разговор с женщиной, которая ее обвинила в неправильном поведении, произошел на работе.

«Мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и всё в таком плане ... государственный язык - казахский, язык межнационального общения - русский. Мы работаем на двух языках ... Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер», - поделилась она в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Гречаник считает, что разговор был провокационным, поскольку раньше никогда такого не было.

Невролог добавила, что позже блогер Куат Ахметов выложил видео с этой беседой и её данными. При этом он заявил, что Гречаник якобы заставляет говорить людей на русском языке. Блогер пообещал передать «какие-то материалы в прокуратуру», если врач не извинится на камеру перед женщиной.

«Я не считаю, что я решила сама извиняться на камеру ... Честно говоря, меня вынудили. Ахметов сказал, что я должна извиняться», - поделилась Гречаник.

Она согласилась извиниться на русском языке, однако блогеру не понравился такой ответ.

«Нет, вы будете извиняться на казахском», - возразил Ахметов.

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