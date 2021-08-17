В Казахстане отмечена активность «языковых националистов»

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17 августа 2021, 21:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Фото: Forbes

Радикалы потеряли страх и совесть, и это не преувеличение. Теперь уже и в Казахстане возникают нападки на русскоговорящих граждан. Русские или даже казахи, говорящие не на государственном языке страны, подвергаются гонениям со стороны кучки националистов. Их лидером, по предварительным данным, является некто Куат Ахметов. Именно он известен своими экстремистскими лозунгами, направленными в адрес русских. Инициаторы «панказахских» идей уже потрепали нервы многим продавцам, говорящим по-русски. Они создали так называемые «языковые патрули».

Более того, радикалы не стесняются своих действий и охотно снимают все свои поступки на видео. В интернете можно найти немало таких вот видеороликов, где унижают честь и достоинство русских граждан. Националисты требовали от продавцов магазинов говорить строго на госязыке, обвиняли их в оскорблении казахского народа и в неуважении местных обычаев. Нередко речи радикалов сопровождаются вполне себе русской нецензурщиной. А уж в соцсетях подобных заявлений полным-полно.



Как известно, в конституции Казахстана указывается, что государственным языком является казахский (казакша). Русский может официально употребляться наравне с казахским, как в госучреждениях, так и в органах местного самоуправления. К тому же русские – вторая по численности национальность в Казахстане. На начало 2021 года в стране проживало 3.4 млн русских, что составляет 18% от всего населения. В основном это старики и пенсионеры. Русской молодёжи в Казахстане пребывает очень мало. Согласно последним данным переписи населения, русский в стране понимает 94% от всего населения. На территории государства сохраняется обучение русскому языку. Однако проблемы всплеска национализма здесь давно не редкость. Скрытая дерусификация проводилась ещё в 2018 году, когда у власти в стране пребывал Нурсултан Назарбаев. Тогда бывший лидер Казахстана запустил волну переименований городов, посёлков и улиц. Активисты же призывают избавить от русских названий и другие города, к примеру Павлодар и Петропавловск.



Но всё же «языковые патрули» и многие другие националистов резко осудили в правительстве Токаева. Даурен Абаев, первый заместитель главы администрации президента, назвал акцию радикалов «возмутительной и недопустимой». По его словам, большинство казахов осуждают агрессивные действия националистов. Впрочем, так оно и есть. Националисты пока ещё находятся меньшинстве, и им едва ли удастся достичь желаемых целей, во всяком случае в ближайшее время. В МИД России активно поддерживают позиции официальных властей Казахстана. Радикалов посчитали за хулиганов, желающих разрушить двусторонние отношения между странами. Правоохранители Казахстана будут тщательно следить за ситуацией и всячески пресекать подобные меры агрессии.

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